A adolescente Maria Gabriela Moura Barbosa, de 17 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (18), na BR-230, no trecho entre Araguatins e São Bento do Tocantins, na região norte do estado. Um homem de 54 anos que conduzia a motocicleta no momento da batida ficou ferido.\nSegundo informações da Polícia Militar (PM), a jovem estava na garupa de uma motocicleta que colidiu com um carro de passeio. Maria Gabriela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal de Araguatins, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.\nO Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 22h e prestou socorro a duas vítimas no local. Além de Maria Gabriela, o homem de 54 anos também foi conduzido ao hospital, consciente e com lesões pelo corpo. Ele permaneceu sob cuidados médico e o atual estado de saúde dele não foi divulgado.