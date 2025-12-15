Lorran Victor de Sousa Oliveira, adolescente de 14 anos que está desaparecido (Reprodução/ TV Anhanguera)\nUm adolescente identificado como Lorran Victor de Sousa Oliveira, de 14 anos, desapareceu e a suspeita é de que ele foi arrastado por uma enxurrada no Rio das Antas, na divisa entre os bairros Santa Maria de Nazaré e São Carlos, na zona rural de Anápolis, na região central do estado.\nAo POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que na noite do último domingo (14), as buscas pelo adolescente começaram.\nFamília busca por homem desaparecido em Inhumas\nAdolescente desaparece após sair de casa para vender doces, em Goiânia\nSegundo os bombeiros, na manhã desta segunda-feira (15), a operação foi retomada com reforço de equipes especializadas, incluindo cães de busca, quatro mergulhadores que fazem varredura pelo rio e um operador de drone que ajuda a monitorar a área.