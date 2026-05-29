-VÍDEO (1.3416285)\nUma adolescente de 13 anos foi arremessada por um carro ao atravessar a faixa de pedestres na saída da escola em Rio Verde, região sudoeste do estado. No vídeo divulgado pela TV Anhanguera, mostra o momento em que a estudante gira no ar e só para do outro lado da rua (veja vídeo acima).\nO nome do motorista não foi divulgado, por isso o DAQUI não conseguiu contato com ele até a última atualização desta reportagem. Conforme apurado pela TV Anhanguera, o condutor foi liberado porque não estava em alta velocidade. A estudante foi encaminhada para o Hospital Municipal de Rio Verde e recebeu alta.\nSem remédio liberado pela Justiça, paciente com doença rara volta a ser internada no TO\nMistério na TO-010: polícia tenta descobrir o que causou tombamento de ônibus escolar\nTragédia na TO-010: o que se sabe sobre acidente com ônibus escolar que matou estudante