-Jovem teria pedido cerveja para desconhecido (1.3354643)\nUm adolescente de 15 anos foi atropelado enquanto caminhava para uma calçada com um amigo, de 25, no setor Maysa I, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Um vídeo obtido pela TV Anhanguera mostra o momento em que o jovem foi surpreendido e atingido por um Fiat Argo (veja acima). O carro era dirigido por um homem que teria atropelado o jovem de propósito, segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO). Ele foi preso juntamente com o dono do veículo. O tenente Orlando Quintiliano contou o que teria motivado a tentativa de assassinato.\n"Eles contaram que estavam nas proximidades, em uma distribuidora de bebidas, e lá teriam conversado com esses autores a respeito de bebidas alcoólicas, quando iniciou-se uma discussão", relatou o policial militar ao repórter Henrique Ramos, da TV Anhanguera.