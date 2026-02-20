Uma adolescente de 15 anos é suspeita de matar o padrasto, Ailson Longuinho Ribeiro, de 38 anos, na noite desta quarta-feira (18), em Novo Jardim, na região sudeste do estado. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a jovem teria agido para defender a mãe, Rosilene Alves de Santana, de 43 anos, que estava sendo atacada pelo companheiro com uma motosserra.\nO crime aconteceu por volta das 19h30, em uma residência no bairro Albuquerque 2. De acordo com o relato de testemunhas e da própria mãe da adolescente à Polícia Civil, Ailson tentou agredir a companheira utilizando a ferramenta e chegou a quebrar o celular dela. Ao presenciar a cena, a jovem esfaqueou o padrasto.\nDinâmica do crime\nApós ser atingido, Ailson correu para a rua e caiu em frente à residência. Ele chegou a ser socorrido por populares e levado a uma unidade médica, mas morreu e teve o óbito confirmado.