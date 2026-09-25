-VÍDEO D: Adolescente emociona ao chegar à festa de 15 anos ao som de Leonardo para homenagear o avô (1.3460776)\nUma adolescente de São Francisco de Goiás, na região central do estado, escolheu uma forma especial de homenagear o avô durante a festa de debutante: ela chegou ao local montada na égua "Princesa", ao som de “Índia”, de Leandro e Leonardo. O momento aconteceu no último sábado (19), um dia depois do aniversário de Ketlyn Cristine, que completou 15 anos no dia 18 de setembro.\nAo DAQUI, a mãe da garota, Kelre Dalila dos Santos Araújo, contou que a família já havia planejado tudo, mas a homenagem foi pensada depois da morte do avô da adolescente, em março de 2025. Ketlyn era a primeira neta.\nEle falava da festa de 15 anos dela antes mesmo de ela nascer. Era o sonho do meu pai.”, contou Kelre. "Foi um momento lindo".