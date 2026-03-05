Adolescente fraturou as duas pernas após ser atropelado por viatura da PM, em Alvorada (TO) (Arquivo Pessoal)\nO adolescente Gustavo Soares Guedes, de 16 anos, fraturou as duas pernas e teve o braço esmagado por um poste após ser atropelado por uma viatura da Polícia Militar em Alvorada, na região sul do Tocantins. A vítima passou por cirurgia nesta quinta-feira (5) e está internada em estado grave.\nO caso aconteceu na noite desta quarta-feira (4). O g1 conversou com três testemunhas e todas relataram que Gustavo conduzia uma moto e levando um amigo na garupa, quando foi seguido pela viatura. O amigo desceu do veículo e o adolescente teria acelerado a moto. Em seguida, foi atingido pela viatura da PM.\nA Polícia Militar afirmou, em nota, que tentou abordar o adolescente após ele ser avistado trafegando em alta velocidade e com veículo que tinha característica alteradas. Afirmou que houve fuga e o menor realizou manobras perigosas.