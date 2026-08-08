Estudante goiana morava na França desde 2022 e desapareceu após sair do estágio (Arquivo pessoal/Ana Flávia Dias de Oliveira)\nA adolescente Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, que estava desaparecida na França, foi encontrada. A informação foi confirmada pela família na manhã deste sábado (8) por meio de uma nota oficial divulgada pela irmã da jovem, Ana Flávia Oliveira.\nAlice está segura. Alice está em casa. Agradecemos a todos pela corrente de oração, apoio e solidariedade, diz um trecho da nota.\nDe acordo com o comunicado, a adolescente foi localizada pelas autoridades francesas após um trabalho investigativo que contou com o apoio de diversas instituições e cooperação internacional.\nMulher desaparecida há 13 anos tinha sido enterrada como indigente\nFamília de adolescente goiana desaparecida na França diz viver 'desespero' com falta de notícias