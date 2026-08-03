O adolescente Iago da Silva, de 15 anos, morreu afogado em uma estação de água do Rio Meia Ponte, em Goiânia. Conforme apurado pela TV Anhanguera, a vítima estava acompanhada de outras pessoas no momento do ocorrido, mas quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, Iago já havia caído e estava passando por reanimação.\nSegundo a Polícia Civil (PC), o caso foi notificado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e as investigações seguem sob sigilo.\nAo DAQUI, a Companhia de Saneamento de Goiás S/A (Saneago) lamentou a morte do adolescente e manifestou solidariedade aos familiares. "A Saneago informa ainda que o acidente ocorreu a jusante, ou seja, abaixo da captação, e o sistema de abastecimento está normalizado", diz parte da nota (confira a nota na íntegra ao final da matéria).