-Vídeo (1.3375384)
Um adolescente, de 17 anos, morreu afogado no lago de Trindade, na Região Metropolitana. Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente tentou atravessar a represa de uma margem a outra, mas acabou tendo dificuldades e sumiu. O corpo dele foi localizado pelas equipes, após duas horas de busca (veja vídeo acima).
As equipes foram acionadas nesta segunda-feira (16). O jovem estava nadando para atravessar a represa de uma margem a outra. No entanto, quando chegou a cerca de 50 metros da borda, ele não foi mais visto, segundo relatado às testemunhas ao Corpo de Bombeiros.