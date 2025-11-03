Um adolescente de 14 anos morreu após uma brincadeira de lutinha com outro adolescente em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. O conselheiro tutelar Enielson Limiro informou ao POPULAR que Carlos Emanuel Milhomem Soares não queria lutar, mas foi desafiado por outros adolescentes e jovens que estavam no local. A Polícia Civil investiga o caso.\nEra uma brincadeira do momento intitulada lutinha. Geralmente grupos de amigos quando reunidos iniciam essas lutas e tem plateia instigando. Ele foi jogar bola, não queria lutar, mas foi desafiado. O autor também não queria lutar”, explicou Limiro.\nVeja entrevista da prima do adolescente para a TV Anhanguera: Adolescente morre após brincadeira de ‘lutinha’ em praça, diz polícia\nO caso aconteceu no domingo (2), em uma quadra de futebol no Setor Residencial Triunfo II. À TV Anhanguera, Maria Claudete, mãe de Carlos Emanuel disse que recebeu a informação de que o filho havia se machucado cerca de 10 minutos depois de ele ter saído de casa.