Um adolescente de 13 anos morreu nesta quinta-feira (29) após ser mordido por um tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda, Pernambuco. A morte foi confirmada pelo governo estadual. O litoral pernambucano tem 82 casos registrado de ataques de tubarão desde 1992.\nO Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit), da secretaria de Meio Ambiente do estado e de Fernando de Noronha, afirmou que a praia de Del Chifre, onde ocorreu o ataque, possui quatro placas que sinalizam o risco de alerta de ataque de tubarão.\nNa praia é proibida a prática de surfe e esportes náuticos. Também há alerta para evitar banho de mar. A nota não esclarece se havia monitoramento de agentes no local.\nO litoral de Pernambuco tem 150 placas de alerta para presença de tubarões. Treze delas estão em Olinda. Segundo o Cemit, Del Chifre é monitorada para registro de incidentes desde a década de 1990.