-Adolescente morre atropelada em faixa de pedestre em Goiás (1.3331544)\nUma adolescente morreu atropelada em uma faixa de pedestre, em Anápolis, na região central de Goiás, na tarde de sábado (1º). Lyndsan Lohan Amorim Franca, de 17 anos, ainda tentou correr para atravessar a Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, mas foi atingida pelo veículo que não parou a tempo. Ela estava acompanhada por uma amiga. Um vídeo exibido pela TV Anhanguera mostra o momento do atropolamento (veja acima).\nSegundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), que atendeu a ocorrência, o carro era conduzido por uma mulher. Como o nome dela não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizá-la e nem a defesa dela para um posicionamento.\nAssista o vídeo completo da reportagem da TV Anhanguera: Adolescente morre atropelada em faixa de pedestres