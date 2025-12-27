Vanderleia Braga Silva postou um foto na rodovia com o marido, pouco antes do acidente (Arquivo pessoal/Deyva Alves)\nA adolescente Vanderleia Braga Silva, de 15 anos, morreu em um acidente de moto na BR-060, em Anápolis, na região central de Goiás. A vítima estava na garupa da motocicleta conduzida pelo esposo, Francisco Darcirley, de 35 anos. Ele está internado em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), sem se lembrar do que aconteceu, informou Rita Silva, uma amiga da família, ao POPULAR. O motorista da carreta, de 28 anos, não se feriu.\nO casal vivia junto em Alexânia e foi até Anápolis para as festas de fim de ano e passou o Natal hospedada na casa da cunhada. Ao POPULAR, o irmão de Francisco, João Batista Oliveira, disse que os dois foram à casa dele na quinta-feira (25) para comemorar seu aniversário e sofreu o acidente quando voltava para casa. Para João, o que fica de Vanderleia é a lembrança de uma pessoa maravilhosa e querida.