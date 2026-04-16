O jovem Myguel Martins de Oliveira, de 15 anos, faleceu enquanto jogava futebol com amigos em Heitoraí, no noroeste de Goiás. Segundo relatos de testemunhas e colegas que participavam da partida, o jovem passou mal subitamente. Nas redes sociais, o falecimento do adolescente gerou uma onda de comoção entre familiares e amigos.\nUma ex-professora de Miguel escreveu: 'Muito triste, ele foi meu aluno e era muito aplicado. Que Deus, na sua infinita bondade, o acolha e console o coração dos pais e familiares'. Outro conhecido ressaltou: 'Meus sinceros sentimentos. Que Deus conforte o coração de toda a família', disse.\nVai em paz meu amigo, Myguel. Vou sentir a sua falta meu grande amigo", escreveu um colega do jovem.\nA administração municipal também prestou uma homenagem para Myguel por meio de nota nas redes sociais. 'Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e de forças para superar esta perda irreparável', diz parte do comunicado.