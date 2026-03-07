A morte da adolescente Esmeralda Domingos da Silva, de 17 anos, em uma distribuidora de bebidas na região sul de Palmas, gerou comoção e repercussão nas redes sociais. O crime ocorreu na madrugada de 28 de janeiro, no setor Jardim Aureny IV, e as investigações da Polícia Civil apontam que a motivação pode ter sido ciúmes.\nSegundo a investigação conduzida pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a adolescente estava no estabelecimento quando começou a dançar próximo de um homem que estava acompanhado da namorada. A mulher teria se incomodado com a situação, saiu do local e retornou armada.\nTestemunhas relataram que a suspeita efetuou disparos dentro da distribuidora. Esmeralda foi atingida na região do pescoço e chegou a ser socorrida por pessoas que estavam no local, sendo levada em estado grave para a UPA Sul de Palmas, mas não resistiu aos ferimentos.