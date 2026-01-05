O tiro que matou o adolescente Felipe da Cunha Sousa, de 15 anos, foi disparado acidentalmente por uma criança de 11 anos, segundo a Polícia Militar. O caso foi registrado pela PM como homicídio culposo.\nA morte aconteceu na tarde deste domingo (4), em uma chácara no assentamento PA Mulatos, na zona rural de Esperantina, no norte do Tocantins. Felipe faria aniversário nesta segunda-feira (5).\nMotorista de app conta que foi preso por engano após passageiro cometer crime\nMulher atingida por tiro em barraca de parque está com chumbinho alojado no olho\nVenda de moto teria motivado atentado em praça em Rio Verde\nSegundo a PM, testemunhas contaram que o menino de 11 anos efetuou, de forma acidental, um disparo com uma arma de fogo artesanal, atingindo o adolescente de 15 anos.\nFelipe foi socorrido imediatamente e levado ao Hospital Regional de Augustinópolis, mas não resistiu.