Um adolescente de 17 anos foi apreendido após se envolver em um acidente de trânsito em Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, ele estava dirigindo um carro sem autorização e acabou colidindo com um ônibus do transporte coletivo. Três pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave.\nO acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (1º), no Setor Maracanã. A PM informou que o adolescente confessou ter ingerido bebida alcoólica. No momento da colisão, ele teria desrespeitado a sinalização de preferencial e bateu de frente com o ônibus. O motorista do coletivo, de 63 anos, não se feriu.\nAcidente entre moto e carro deixa duas mulheres mortas em Miracema; motorista é preso por embriaguez\nLeonardo vai para hospital com olho roxo após acidente em canoa durante pescaria\nNo carro estavam quatro jovens. Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, tiveram ferimentos graves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levados para o Hospital Regional de Araguaína. Outro jovem, de 17 anos, recebeu atendimento no local e foi liberado.