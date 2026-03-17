Larissa Yasmin Jesus (Arquivo pessoal/Marcos Aurélio Batista Silva)\nA adolescente Larissa Yasmin, de 14 anos, que havia desaparecido após ser deixada pela van escolar na porta do Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia, foi encontrada. Segundo o delegado Pedromar Augusto de Souza, titular do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID), a jovem estava na casa de uma mulher de 27, identficada como Henny Layany Fernandes Vieira.\nEla contou para a repórter do G1 Goiás, Eliane Barros, que a adolescente foi para a casa dela por vontade própria e que não a obrigou a permanecer no local. Conforme a mulher, a adolescente a procurou no dia do desaparecimento, e as duas permaneceram juntas até a chegada da polícia.\nDe acordo com o delegado, a Polícia Civil teve acesso a um vídeo que mostra o momento em que Larissa abraça a mulher no dia do desaparecimento. O investigador afirmou que as imagens foram fundamentais para direcionar as diligências.