-DAQUI_ADOLESCENTE_CHOQUE_24_9_2025 (1.3316160)\nA adolescente, de 17 anos, que morreu após levar um choque enquanto atravessava a rua durante a forte chuva em Goiânia nesta terça-feira (23), saía do trabalho na hora do acidente, segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO). Em entrevista à TV Anhanguera, o tenente Tiago Silva Berigo contou que a jovem morava em Bonfinópolis, na Região Metropolitana da capital, e estava a caminho da escola, onde realizaria uma prova.\nEla havia saído por volta das 17h30 do local de trabalho em direção a sua casa, município de Bonfinópolis, onde teria uma prova mais tarde na escola em que lá estudava. Ela parou na calçada e foi fazer esse transbordo e lamentavelmente foi surpreendida com uma descarga elétrica”, disse.\nÀ reportagem, a Equatorial informou que assim que tomou conhecimento do acidente realizou as medidas de segurança necessárias no local. Segundo a companhia, ‘as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes e a distribuidora acompanhará a apuração e seguirá prestando todo o apoio’ (veja a nota completa ao final desta reportagem).