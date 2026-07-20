O adolescente Khallew Carvalho, de 17 anos, que morreu afogado no mar da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), sonhava em ser lutador de MMA. “Com talento absurdo já no primeiro dia de aula. Eu falei ‘você tem futuro cara!’”, disse o seu treinador John William Silva Bessa, em entrevista à TV Anhnaguera.\nSegundo o treinador, o jovem teve a oportunidade de lutar em Rio Verde e conquistou sua primeira vitória em uma disputa. “Ali ele se empolgou cada dia mais”, contou o treinador.\nHá aproximadamente um mês, Khallew teve de abrir mão dos treinos de boxe para focar em outro sonho: conhecer a Cidade Maravilhosa. "Ele teve que se afastar um pouco do treinamento para poder trabalhar de noite no horário que ele estava treinando, para arrecadar um dinheiro para fazer essa viagem, que ele falava que era o sonho dele", contou o treinador de box em entrevista à TV.