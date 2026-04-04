-VÍDEO (1.3394443)\nDois adolescentes foram flagrados fazendo uma “guerra” de fogos de artifício durante a madrugada deste sábado (4), na Avenida Horácio Costa e Silva, no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. No vídeo, os adolescentes aparecem apontando os foguetes um para o outro e disparando em sequência, em uma prática conhecida como “guerra de foguetes”. As imagens e informações foram divulgadas pela TV Anhanguera.\nO POPULAR tentou contato com a Polícia Militar e Bombeiros para obter mais informações sobre o ocorrido, mas não teve retorno.\nMenino morre após ser atingido por foguete dentro de carro em São Domingos\nFervedouro no Jalapão fica alagado e é coberto por vegetação após temporais no Tocantins\nDe acordo com a emissora, a situação foi filmada por um morador e assustou quem vive na região. As imagens foram registradas por volta de meia-noite. Conforme a TV, os moradores relataram que o barulho dos fogos chamou a atenção durante a madrugada.