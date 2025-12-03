Malhar passa a ser mais uma opção de lazer nas férias para os adolescentes em Goiás. Isso porque pessoas de 14 a 18 anos agora podem treinar de graça em uma rede de academias. A promoção vale até 31 de janeiro de 2026 e é destinada a quem ainda não é aluno da instituição.\nChamada “Smart Teens”, a promoção é da Smart Fit e visa estimular hábitos saudáveis entre os estudantes. Ao todo, 14 unidades em Goiás estão participando, sendo 11 em Goiânia, duas em Águas Lindas e uma em Aparecida (veja a lista completa ao final da reportagem). Durante a campanha, o horário permitido para a realização dos treinos é das 10h às 16h, de segunda a sábado, e das 10h às 14h aos domingos.\nPara participar, é necessário que o interessado faça um pré-cadastro na página da campanha e emita um voucher. Depois, o adolescente deve ir pessoalmente a uma das unidades listadas no regulamento para efetivar o benefício. Caso seja menor de 18 anos, é obrigatório que a pessoa esteja acompanhada do pai, mãe ou outro responsável legal.