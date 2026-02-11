-VÍDEO (1.3373074)\nUma "fugidinha" com o carro dos pais terminou em acidente depois que quatro adolescentes, que pegaram o veículo escondido para um passeio e bateram contra o muro de uma residência enquanto tentavam fugir de uma viatura da Polícia Militar. O caso aconteceu na última quarta-feira (4), no Jardim Novo Mundo, região Leste de Goiânia. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança (veja o vídeo acima).\nNas imagens é possível ver o momento em que um carro preto passa em alta velocidade, cruza uma avenida sem respeitar a sinalização de pare e, em uma curva, perde o controle e bate contra o muro de uma casa.\nDois dos adolescentes que estavam sem cinto de segurança foram arremessados e quase foram prensados contra um veículo que estava estacionado na via. A frente do carro preto e parte do muro da casa ficaram destruídos.