O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) aprovou novas regras para que pessoas adotadas possam acessar informações sobre sua origem biológica e solicitar a localização de familiares. A regulamentação, instituída pela Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás (CGJ-GO), estabelece um fluxo único de procedimentos, com etapas específicas, formulários obrigatórios e suporte contínuo de equipes interprofissionais.\nA medida atende ao aumento na quantidade de pedidos recebidos pelo tribunal. Com a padronização, a Justiça goiana consolida o direito à origem biológica como parte integrante dos direitos da personalidade, garantindo que todo o processo ocorra com segurança, sigilo, responsabilidade e apoio psicossocial adequado para evitar danos emocionais aos envolvidos.\nDelegado condenado por desvio de quase R$ 2 milhões era mentor de grupo criminoso, diz sentença