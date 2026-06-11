Além da pena total de 6 anos e 2 meses de prisão por perseguição, extorsão e falsidade ideológica contra o ex-namorado, a advogada Amanda Partata terá que pagar R$ 25 mil a ele, por danos morais. A determinação da Justiça consta da sentença do juiz Luciano Borges da Silva, do Tribunal de Justiça de Goiás. Ela também é acusada de matar o ex-sogro e a mãe dele envenenados, crimes pelos quais ainda será julgada.\n"Tendo em vista todo o transtorno e abalo emocional e psicológico imposto ao ofendido, perturbando-lhe, ainda, sua rotina, suas relações sociais e profissionais, e impingindo-lhe humilhações, temor e traumas", afirmou o magistrado.\nA condenação foi publicada na última segunda-feira (8), cerca de 2 anos e meio depois das mortes de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Alves, de 86. Amanda está presa desde dezembro de 2023, quando aconteceram os homicídios.