-VÍDEO (1.3388259)\nA advogada Melissa Fachinello divulgou um vídeo que mostra o momento do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, entre Tocantins e Maranhão, registrado de dentro da cabine de um caminhão. As imagens revelam o instante em que a estrutura cede e veículos caem no Rio Tocantins (veja vídeo acima).\nAs imagens foram registradas pela câmera de monitoramento de um caminhão da transportadora Expresso Geração, para a qual Melissa Fachinello presta serviços jurídicos.\nSegundo a advogada, o caminhão pertence a uma transportadora e o motorista não sobreviveu após o acidente. Ela também afirmou que ainda não houve pagamento de indenizações a trabalhadores atingidos pela tragédia e defendeu reparação às vítimas e familiares.\nA advogada Melissa Fachinello também usou as redes sociais para cobrar responsabilização pelo caso. Ao divulgar o vídeo, ela afirmou que as famílias das vítimas ainda aguardam respostas e reparação.