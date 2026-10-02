Advogada afirmou ter ouvido na entrada do prédio que peça estava 'curta demais' (Reprodução/Instagram Anabel Pitalunga)\nA advogada Anabel Pitaluga compartilhou nas redes sociais o relato de uma situação constrangedora vivida por ela na última quarta-feira (30) quando se dirigia a uma sessão de julgamento no Tribunal de Justiça, em Goiânia. De acordo com a profissional, ao passar pela catraca escutou um comentário feito por um funcionário do TJ acerca da sua roupa.\nPede para ela abaixar a saia, porque está curto e é proibido entrar assim!”\nApós o comentário, Anabel disse que por reflexo, olhou para baixo, segurou a barra da saia e passou pela catraca. A advogada disse que ficou constrangida e indignada.\nAo POPULAR, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) informou que acompanha o episódio envolvendo a advogada Anabel Pitaluga e destacou que cabe unicamente à OAB definir normas sobre a indumentária da classe e ressaltou as regras de proteção à mulher advogada para evitar barreiras e constrangimentos no exercício profissional (leia a nota na íntegra abaixo).