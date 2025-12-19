Grupo que incluía advogada e PMs é acusado de emprestar dinheiro a juros abusivos e torturar devedores em Luziânia (Divulgação/MP-GO)\nO Ministério Público de Goiás (MP-GO) denunciou a advogada e os policiais militares, investigados na Operação Mão de Ferro, por agiotagem, extorsões, torturas e lavagem de dinheiro. Ao todo nove pessoas foram denunciadas por suspeita de integrar a organização criminosa que agia em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.\nAdvogada reza sobre dinheiro do crime e pede prosperidade\nEx-funcionária confessa desvio de R$ 280 mil para apostar em jogos online\nA reportagem entrou em contato com as defesas dos envolvidos na operação e pediu um posicionamento a respeito da denúncia, mas até a última atualização desta matéria não houve retorno.\nDe acordo com o MP-GO, os acusados poderão responder pelos crimes de organização criminosa armada, com agravantes por liderança e emprego de armas; extorsão majorada; tortura com imposição de intenso sofrimento físico e psicológico; agiotagem mediante cobrança de juros abusivos e ilegais; lavagem de dinheiro; e posse, porte e comércio ilegal de armas e munições, inclusive de uso restrito.