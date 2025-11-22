Um advogado de 48 anos foi morto na noite desta sexta-feira (21) em Gurupi. A Polícia Civil informou que ele foi atingido por golpes de faca no pescoço e morreu em uma casa no setor Nova Fronteira. A suspeita do crime seria a filha dele, uma adolescente de 17 anos. Segundo a Polícia Militar, a jovem fugiu do local e ainda não foi localizada.\nO crime aconteceu por volta das 17h50. O JTo tenta contato com a defesa da adolescente.\nConforme boletim de ocorrência, que a TV Anhanguera teve acesso, os policiais foram informados sobre o crime e que a adolescente havia fugido em um carro branco.\nIrmã encontra corpo de mulher morta a facadas em caso de feminicídio em Arraias\nPolicial aposentado comemora morte de idoso, segundo BO da Polícia Civil: 'Você sabe como é'\nOs militares realizaram buscas e localizaram o veículo abandonado na avenida Bahia, próximo ao Parque da Vaquejada. A suspeita é que adolescente teria entrado em uma área de mata.