Um advogado identificado como Michel de Lacerda, foi condenado a 22 anos de prisão por aplicar golpes contra 27 clientes em Catalão, segundo sentença judicial. De acordo com o documento proferido nesta segunda-feira (28), ele prometia reduzir juros e parcelas de financiamentos de imóveis e veículos, mas cobrava valores das vítimas para despesas que, segundo a Justiça, não existiam.\nEm nota ao jornal O POPULAR, o advogado criminalista Jean Tavares, que faz a defesa de Michel de Lacerda, informou que vai recorrer da condenação ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). Segundo ele, a defesa identificou ilegalidades na sentença e vai pedir que a decisão seja revista.\nAo jornal O POPULAR, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) informa que, até o momento, não foi formalmente comunicada da condenação e que o registro do advogado, no entanto, está suspenso preventivamente por despacho da Presidência da Ordem. Além de que foi instaurado um procedimento para apuração de desvio profissional (leia a nota completa ao final do texto).