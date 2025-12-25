- advogado_medico_goiania.mp4 (1.3354163)\nUm advogado foi filmado agredindo um médico em frente a crianças em um prédio residencial, em Goiânia. As imagens mostram o momento em que Rodolfo Ramos Caiado se aproxima do homem, sentado em uma espreguiçadeira, e aponta o dedo durante a discussão. As crianças que estavam na piscina saem correndo. Em seguida, Rodolfo começa a dar socos na vítima, que tenta se defender (veja o vídeo acima). O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal.\nAo DAQUI a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) informou que acompanha o caso com atenção e que, "no âmbito de suas atribuições legais e institucionais, adota as medidas pertinentes, sempre orientada pelos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa". Acrescentou que, a princípio, o fato "parece se tratar de relação e atos da vida privada do advogado envolvido, sem qualquer relação com o exercício profissional" (veja a nota completa no final).