As investigações apontam dano efetivo em cerca de R$ 1,7 milhão aos cofres públicos (Divulgação/PCGO)\nUma operação da Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (30), cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra advogados, médico e engenheiro suspeitos de realizar fraudes para conseguir isenção de imposto de renda por suposta exposição ao césio-137, considerado o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear. Segundo as investigações, o prejuízo causado pode ultrapassar o valor de R$ 79 milhões.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para posicionamento até a última atualização desta matéria.\nEstão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliares e cinco de prisão temporária na Região Metropolitana de Goiânia em desfavor de advogados, médico e engenheiro. As cidades onde estão sendo cumpridos os mandados não foram divulgadas.