Ultraleve pegou fogo após fazer pouso de emergência (Arquivo pessoal / Rangel Cigano)\nUma aeronave pilotada pelo cantor sertanejo Rangel Cigano, que mora em Goiânia, fez um pouso de emergência em Minas Gerais. O ultraleve pegou fogo após a aterrissagem forçada, e o artista sofreu ferimento interno.\nO acidente aconteceu na segunda-feira (2), na região entre Unaí e Buriti de Minas. Ao POPULAR, o cantor contou que adquiriu a aeronave recentemente e que se trata de um modelo experimental, com dois lugares, voltado para desporto e recreação. Ele comprou por questões logísticas, com o objetivo de facilitar o cumprimento da agenda de shows e outros compromissos.\nNa ocasião, ele havia saído da capital goiana na sexta-feira (30) e ido à fazenda do seu empresário, em Minas Gerais. Durante o retorno para casa, cerca de sete minutos após ter alçado voo, uma fumaça começou a sair por debaixo do casco, na região do motor. Neste instante, ele preferiu retornar para o local de onde saiu, mas houve uma pane mecânica.