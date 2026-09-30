Uma área de 15,5 mil metros quadrados (m²) do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, necessária para a duplicação da Rua da Divisa, no setor Jaó, será repassada para a Prefeitura de Goiânia. O trecho integra o projeto de reconstrução da via entre as avenidas Sucuri e Ubirajara Berocan Leite, que também prevê intervenções no sistema de drenagem da região.\nCom a cessão, o terreno continua pertencendo à União, e a transferência definitiva depende da conclusão do processo de desafetação e, posteriormente, da doação da área. Na prática, conforme apurado, o acordo permite que o município utilize o terreno para executar a obra enquanto não é concluído o processo de transferência definitiva.\nO termo foi assinado pelo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), Francisco Lacerda, em nome do município, e por Eduardo Basile Elias, representante da Motiva Aeroportos, concessionária que administra o aeroporto. O documento prevê a utilização da área até 29 de novembro de 2051. Até lá, a Prefeitura terá de cumprir as condições estabelecidas para o uso do terreno.