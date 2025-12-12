Cancelamentos e atrasos em voos vêm sendo registrados no Aeroporto Santa Genoveva desde a última quarta-feira (10) gerando reclamações. Até esta quinta-feira (11), 30 voos foram cancelados, sendo 15 chegadas, 15 partidas e 7 atrasos. O fato se deve a fortes ventos na cidade de São Paulo, devido ao efeito de um ciclone extratropical que se formou no Sul do Brasil e impactou todo o estado paulista.\nO casal de namorados Fernanda dos Santos Mota, de 20 anos, e o empresário Lucas Moraes, de 22, estavam com um voo internacional marcado para às 19 horas desta quinta, com destino à cidade de Londres, na Inglaterra, quando receberam um aviso pelo aplicativo da companhia aérea de que parte do trajeto aéreo havia sido cancelada.\nTransferência da sede do Centro POP gera revolta em moradores do Setor Aeroporto