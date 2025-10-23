Com um investimento de cerca de R$ 20 milhões, as obras do aeródromo São Félix, na região do Jalapão, atingiram 78% de execução. A informação foi divulgada pelo governo do Tocantins.\nA construção começou em fevereiro deste ano e, assim que for concluída, com previsão para dezembro, poderá receber aviões de pequeno e médio porte. O objetivo, segundo o governo, é fomentar o turismo e a economia na região, facilitando o acesso dos visitantes ao Parque Estadual do Jalapão, um dos principais pontos turísticos do estado.\nAté o momento, foram realizadas as seguintes etapas da obra: nivelamento do terreno; preparação do solo e das camadas da pista e das outras áreas para pavimentação; construção da base do hangar, destinado ao abrigo de aeronaves; instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA); fundações do terminal de passageiros; construção de pilares, vigas, paredes, parte das instalações hidráulicas e sanitárias.