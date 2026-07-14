A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) deram início a mais uma etapa decisiva do programa 'Pra Ter Onde Morar', que tem o intuito de garantir casas a custo zero. As cidades de Piranhas, Aruanã, Barro Alto, Vicentinópolis, Edealina, Palminópolis, Aparecida do Rio Doce e Porangatu agora passam pelas fases de sorteio, uma das 8 etapas, de moradias ou convocação de famílias para entrega de documentos.\nO programa é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda de até um salário mínimo, que não possuem casa própria e residem no município há pelo menos três anos. O grande diferencial da iniciativa é que as moradias são entregues 100% pagas pelo Governo de Goiás, sem qualquer taxa de inscrição ou parcelas de financiamento para o bolso do beneficiário.