Um agente da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) morreu na noite desta quarta-feira (29) em um grave acidente na BR-010, entre Porto Nacional e Silvanópolis, na região central do Tocantins. Ele seguia de carro quando bateu na traseira de um caminhão e, em seguida, atingiu outro que estava parado no acostamento.\nA vítima é Paulo Gasconde Lopes Sousa, de 32 anos, agente pertencente à Divisão Ambiental da Guarda Metropolitana de Palmas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado aos familiares ainda na noite de quarta-feira.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Guarda metropolitano morre em acidente na BR-010, entre Porto e Silvanópolis\nO acidente aconteceu por volta das 20h, no trecho da rodovia sentido Silvanópolis. De acordo com as informações da assessoria da GMP, a vítima seguia em direção ao interior do estado quando bateu no parachoque traseiro de um caminhão parado do lado esquerdo da rodovia. Em seguida, o carro rodou na pista e bateu contra outro caminhão que estava estacionado no acostamento direito da via.