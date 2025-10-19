-vídeo golpista (1.3325487)\nO agricultor Geraldo Rodrigues, que viralizou em um vídeo na rede social ao falar sobre uma tentativa de golpe que sofreu, disse que enganou o golpista e ganhou dele R$ 50. O agricultor contou que recebeu uma mensagem via WhatsApp de pedido para pagar um boleto de R$ 3,5 mil.\nNo entanto, ele narra, com bom humor, que conseguiu reverter a situação e fez o suspeito de estelionato perder dinheiro, ao depositar o dinheiro para ele pagar uma viagem por carro de aplicativo. A desculpa dele era que precisaria desbloquear o cartão no banco (assista ao vídeo acima).\nHoje eu dei o golpe no golpista", escreveu o agricultor na legenda da postagem.\nNo vídeo, Geraldo conta que o suspeito mandou uma mensagem alegando que precisava pagar a dívida com urgência. O agricultor, desconfiado de que se tratava de um golpe, passou a dialogar normalmente com o homem e disse que não teria o dinheiro, mas poderia utilizar o limite do cartão de crédito.