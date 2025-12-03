-Casa de luxo (1.3289833)\nO “agroluxo” e a vida dos milionários em Goiânia ganharam destaque na BBC News, veículo jornalístico britânico, que mostrou como a capital goiana se tornou símbolo do consumo de alto padrão impulsionado pelo agronegócio e atraiu grifes internacionais, carros milionários e serviços exclusivos. O jornal também mencionou que os serviços de aviação executiva e corretores de imóveis de alto padrão, antes concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro, agora enxergam na cidade um mercado em plena ascensão.\nA BBC destacou que Goiânia, capital mais populosa e de maior Produto Interno Bruto (PIB) do Centro-Oeste, desconsiderando Brasília, se consolidou como centro de comércio e serviços da região. Esse avanço econômico vem acompanhado de um crescimento populacional acima da média brasileira, ambos associados ao ritmo acelerado do agro.