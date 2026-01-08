Ex-secretário Clemente Barros morre em acidente de trânsito em Palmas (Divulgação/governo do Tocantins/ Manoel Junior)\nClemente Barros, de 86 anos, que morreu após ser atropelado por um carro em Palmas, era agrônomo e atuou como secretário do governo do Tocantins e da Prefeitura de Palmas (veja detalhes abaixo). O acidente aconteceu quando ele atravessava a Avenida Palmas Brasil fora da faixa de pedestres. Em um vídeo, é possível ver o momento do acidente\nO caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (7). Conforme a Polícia Civil, uma testemunha informou que a vítima andava pela avenida e aparentava estar desorientada, por isso não respondeu aos chamados de conhecidos.\nO velório do ex-secretário é realizado nesta quinta-feira (8), na Câmara Municipal de Palmas.\nO motorista do veículo realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. Segundo a polícia, ele também prestou esclarecimentos e informou em depoimento que o idoso surgiu de repente e não teve tempo para frear. Ele foi liberado para responder em liberdade. O g1 não conseguiu contato com ele ou sua defesa.