A oferta de mão de obra não tem conseguido acompanhar o crescimento do agronegócio goiano. Encontrar profissionais preparados para as novas demandas do setor se tornou um dos principais desafios enfrentados pelas propriedades rurais. Uma pesquisa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) mostra que 94,8% dos produtores consultados têm algum grau de dificuldade para contratar trabalhadores, enquanto 44,5% dizem que a disponibilidade de mão de obra é o principal problema do setor.\nAtualmente, existem 526 vagas abertas na plataforma Talentos no Campo, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar), mas a quantidades de trabalhadores que se apresentaram para preenchê-las não chegou a metade delas. Nos últimos anos, houve uma transformação no mercado de trabalho rural, pois o campo está cada vez mais tecnológico, profissionalizado e exigente.