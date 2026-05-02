Turistas de todo o Brasil têm descoberto um refúgio de águas tão transparentes que ganhou o apelido de 'Caribe do Cerrado': o Camping Ana Júlia. Localizado estrategicamente na divisa entre os municípios de Aurora e Lavandeira, o atrativo causa um encantamento à primeira vista.\nA gaúcha Andreia Teloken, proprietária do espaço, conta que ela e o marido, Rogério, natural de Bonito (MS), eram turistas apaixonados pelas Serras Gerais antes de se tornarem anfitriões.\n"Nós compramos essa terra para ter o nosso lazer. Mas a ideia do camping caiu um pouquinho de paraquedas. Eu deixei de ser turista para receber os turistas hoje em dia. É gratificante, é gostoso e estou aprendendo a cada dia", revela Andreia.\nO Camping atrai turistas nas Serras Gerais com rios de águas cristalinas (Reprodução/Arquivo pessoal de Andreia Barbosa)