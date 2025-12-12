Em janeiro, 154 mil dependentes do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) passarão a contribuir com valores que variam de R$ 50 a R$ 332, conforme a faixa etária. A cobrança corresponde a 30% da tabela atuarial do Ipasgo Saúde.\nSegundo o convênio, estudos internos identificaram um déficit anual de R$ 255 milhões, provocado principalmente pelo uso dos dependentes que atualmente não pagam mensalidade. Essa parcela, sozinha, gera uma despesa que supera R$ 430 milhões ao ano e pressiona os custos de cerca de 435 mil titulares. Com a mudança, a expectativa é arrecadar R$ 247 milhões anuais, reduzindo parte desse rombo.\nPrefeitura coloca cartaz com faltômetro de pacientes a exames e consultas em unidade de saúde\nQuase 3 mil beneficiários perdem plano após UFG romper com Ipasgo Saúde