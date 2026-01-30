Esmeralda Domingos da Silva, de 17 anos, assassinada a tiros em uma distribuidora da região sul de Palmas, era uma menina cheia de sonhos. Segundo a família, ser dançarina era um dos desejos da jovem.\nEla queria ser dançarina desde nova. Alegre e todos aqui onde morávamos gostavam dela. Cuidava e brincava com as outras crianças, que a amavam", contou uma tia da jovem, que preferiu não se identificar.\nEsmeralda foi morta na madrugada de quarta-feira (28), em uma distribuidora que fica no Jardim Aureny IV. Testemunhas informaram que ela estava no local quando um casal se sentou perto da vítima. Houve um desentendimento e uma mulher sacou uma arma e atirou contra a jovem.\nA adolescente chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul por terceiros em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.