Depredação das sedes dos Três Poderes da República, em Brasília (Joédson Alves/Agência Brasil)\nOito de janeiro de 2023. Há exatos três anos, o Brasil assistia às vidraças de prédios públicos sendo estilhaçadas por vândalos que invadiram as sedes dos Três Poderes da República.\nNaquele dia, as grades de contenção do Supremo Tribunal Federal (STF) viraram escadas para o caos. Foi por uma delas que Alex Rodrigues, repórter da Agência Brasil, conseguiu acessar as dependências do STF para registrar o que tinha acabado de acontecer ali dentro.\nComeço a rodear ali o prédio do STF...Aí eu percebo uma das grades de segurança que tinha sido retirada possivelmente pelo primeiro grupo que invadiu o prédio, né? E aí eu uso aquilo para conseguir subir. Eu escalei a grade pra ter acesso."\nAlex testemunhou o piso do plenário totalmente alagado e percebeu que uma parte considerável do patrimônio histórico do lugar estava destruída.