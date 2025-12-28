A onda de calor que levantou um alerta vermelho para parte do Brasil vai embora com a chegada de 2026. Pancadas de chuva por quase todo o país diminuirão as temperaturas extremas, sem eliminar totalmente o clima quente, típico do verão brasileiro. Um alerta de grande perigo causado pela onda de calor em Goiás e outros sete estados segue em vigor até as 18h de segunda-feira (29).\nEmitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ele começou na terça-feira (23) e é válido para todo o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, parte de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul.\nO alerta vermelho em questão foi emitido porque, segundo o Inmet, a temperatura nas regiões está 5°C acima da média por mais de cinco dias. Há risco à saúde e moradores precisam se manter hidratados, usar roupas leves e evitar fazer exercícios ao ar livre em horários de maior incidência solar.