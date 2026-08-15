Um alerta de calor intenso foi lançado para Goiás pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo). Segundo o órgão, as regiões norte e oeste do estado devem ser as mais afetadas. Isso inclui cidades como Aragarças, Aruanã, Britânia, Jussara, São Miguel do Araguaia e Porangatu, onde as temperaturas podem atingir 39 °C. O aviso é válido para este fim de semana (sábado e domingo).\n"Naquele eixo ali do Vale do Araguaia, as temperaturas tendem a ficar mais altas, até porque tem aquele calor ali do Mato Grosso", explicou o gerente do Cimehgo, André Amorim. Conforme o especialista, apesar das altas temperaturas, o quadro não configura uma onda de calor. "Ela tem uma característica técnica: nós temos que ficar cinco graus acima da média climatológica por, no mínimo, cinco dias", detalhou.