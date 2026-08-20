O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para calor intenso e baixa umidade do ar em todo o estado. Com a atuação de um bloqueio atmosférico, que impede a formação de nuvens de chuva, os termômetros devem chegar aos 39°C nesta quinta-feira (20). As regiões norte e oeste estão entre as mais quentes do território goiano.\nApesar das marcas elevadas, o gerente do Cimehgo, André Amorim, ressalta que o período mais crítico do ano ainda está por vir.\nTemos observado uma elevação gradual nas temperaturas, mas ainda não atingimos a fase mais severa. A expectativa é que essas ondas de calor fiquem mais evidentes a partir de setembro", explica Amorim.\nGoiás pode enfrentar ondas de calor mais frequentes com influência do El Niño; veja previsão\nCalor deve chegar a 39°C e umidade do ar a 15% em Goiás nos próximos dias, prevê Cimehgo